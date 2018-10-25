Можно заболеть раком: врач рассказала о страшных последствиях бессонницы

Медик отметила, что отсутствие сна нарушает все функции организма.

Проблемы со сном очень опасны для человека. Бессонница может спровоцировать различные заболевания и даже рак.

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Об этом рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она уточнила, что отсутствие сна нарушает все функции организма, передает «Обозреватель».

"Сон - это очень важная работа мозга. Именно во сне закладываются энергетические возможности человека. Если этот период жизнедеятельности нарушен, то естественно, что нарушаются все функции организма. Его иммунитет, его гормональная деятельность, его нервная деятельность", - перечислила Майкова.

По ее словам, также бессонница может грозить появлением рака. Как пример она привела рак молочной железы, который является крайне гормонозависимым.

"А эстроген - это гормон, который вырабатывается ночью, это гормон стресса. То есть, здесь есть прямая связь, это лежит на поверхности", - пояснила врач.

Кроме того, у плохо спящих людей могут развиться различные нарушения пищевого поведения вплоть до ожирения, считает Майкова.

"И кортизол, стрессовый гормон, не должен производиться ночью. Если человек ночью не спит, у него кортизол ночью вырабатывается и уже не в том количестве вырабатывается днем. То есть, нарушается вся система адаптации организма", - подытожила врач.