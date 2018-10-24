Минздрав в день борьбы с полиомиелитом заявил о низком уровне прививок в Украине

Если такие темпы будут сохраняться до конца года, то уровень охвата прививками детей достигнет лишь 62% при рекомендованном уровне в 95%.

Министерство здравоохранения заявляет о достаточно низком уровнеь охвата вакцинации против полиомиелита в Украине.

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В Минздраве сообщили, что такие результаты показали наблюдения за девять месяцев этого года. Если такие темпы будут сохраняться до конца года, то уровень охвата прививками детей достигнет лишь 62% при рекомендуемом ВОЗ уровне в 95%, отмечают в министерстве, передает радио Свобода.

Поэтому Минздрав призывает родителей вовремя вакцинировать детей от полиомиелита и наверстать пропущенные прививки.

24 октября – Международный день борьбы с полиомиелитом.

Лекарств от полиомиелита не существует, а для того, чтобы предотвратить заболевание, ребенок должен получить четыре прививки до 18 месяцев, а также пройти ревакцинацию в возрасте 6 и 14 лет.

По данным медиков, наиболее уязвимы к полиомиелиту являются дети до пяти лет, именно поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

В 70% случаев полиомиелит протекает бессимптомно, что делает болезнь особенно опасной. Последствия полиомиелита могут быть крайне серьезными: при выздоровлении после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается, а поражение дыхательных мышц часто приводит к смерти.