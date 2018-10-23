Супрун объяснила украинцам, как правильно чихать (фото)

Старайтесь чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя, советует Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун советует чихать правильно, чтобы не заразить других людей.

На своей странице в Facebook она опубликовала фотоинструкцию по чиханию, если на вас нет хирургической маски или салфетки с собой.

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"Опасные патогены любят путешествовать. Ладонь их плохо сдерживает в процессе чихания или кашля, так что они могут доставаться на расстояние до двух метров и более. Это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что если вы заболели и не смогли остаться дома — обязательно используйте хирургическую маску и возьмите бумажные салфетки с собой. А в случае, когда болезнь застала вас врасплох, старайтесь чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Даже такие минимальные меры будут серьезным вкладом в здоровье ваших близких, коллег, людей, которые едут рядом в транспорте", - добавила и.о. главы Минздрава.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила миф о том, что лук защищает от гриппа.