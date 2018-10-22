В Украине анонсировали следующий этап медреформы: подробности

В ведомстве отметили, что в следующем году первичное звено медицинской помощи обновится уже по всей стране.

В следующем году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу «Доступные лекарства» и больничные и начнется реформа вторичного (специализированного) звена медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, в следующем году первичное звено медицинской помощи обновится уже по всей стране. «Мы не планируем оставлять старую модель финансирования, начиная с января 2019 года. Вся первичная помощь, вся семейная медицина, педиатрия на первичном звене, терапевты - все начнут работать по новым правилам, и это станет нормой по всей стране», - сказал Ковтонюк.

Он отметил, что в 2019 году Минздрав начнет широко запускать электронные инструменты для врачей и пациентов.

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«Сейчас декларация с врачом заключается в электронном виде. Со следующего года семейные врачи уже начнут вводить электронные медицинские карты каждому своему пациенту. В середине года начнут работать электронные рецепты на программу «Доступные лекарства», заработают электронные больничные, которых мы тоже так долго ожидаем», - добавил Ковтонюк.

По словам заместителя главы Минздрава, с середины следующего года реформа пойдет дальше - на следующее звено помощи на специализированный уровень.

«По принципу «деньги за пациентом» будут работать поликлиники. То есть можно будет получить консультации специалистов, пройти такие обследования, как рентген, УЗИ или маммография, и сдать необходимые анализы, и за это будет платить уже Национальная служба здоровья. Что это будет означать для людей? Они смогут выбрать место, куда обратиться - в поликлинику, где проживают, или в другую поликлинику или в частное учреждение, и сдать соответствующие анализы. Это всё очень сложно технически, но мы будем двигаться и удивим вас хорошими результатами», - заверил Ковтонюк.