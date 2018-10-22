В Украине будущим врачам с 2019 года изменят предметы ВНО для поступления в университеты

По словам Линчевского, в одной из стран «Большой семерки» и развитой европейской стране невозможно стать врачом, не сдавая экзамены по математике или физике.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что абитуриентам, которые будут намерены поступать в медицинские университеты в 2019 году, нужно будет сдавать также ВНО по математике или физике по желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Киеве

«Об условиях приема в 2019 году - проходной балл в 150 баллов ВНО для второго и третьего предметов для медицины, педиатрии и стоматологии остается. Здесь позиция министерства неизменна. В 2019 году вводится минимальный конкурсный балл - 130 для второго, третьего сертификатов для фармации и промышленной фармации», - заявил он.

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По словам Линчевского, Минздрав совместно с Министерством образования и науки изменили конкурсные предметы для поступления в медицинские университеты на 2019 год.

«Первый предмет остается украинский язык. Второй – по желанию биология или химия. Третий (это новинка) - это по желанию физика или математика», - сообщил заместитель министра здравоохранения.

Он отметил, что уровень подготовки будущего врача по математике свидетельствует и «о способности учиться, и аналитически мыслить, и принимать решения».

По словам Линчевского, в одной из стран «Большой семерки» и развитой европейской стране невозможно стать врачом, не сдавая экзамен по математике или физике.