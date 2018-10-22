Украинцев предупредили об опасной болезни, которая "охотится" за ними осенью
Осенью за украинцами "охотятся" не только насморк и простуда, ухудшается также протекание многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.
У многих происходит обострение такого распространенного заболевания как артериальная гипертензия — гипертонический криз, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
Она объяснила, как предотвратить развитие болезни и при каких симптомах нужно немедленно вызвать "скорую".
Гипертонический криз — это внезапное и значительное повышение артериального давления от базового уровня. Угрозу здоровью и жизни несет значительное повышение АД (как правило > 180 и/или 120 мм рт.ст.), которое осложняется смертельно опасными состояниями. В частности развитие мозгового инсульта, инфаркта миокарда, отека легких.
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Супрун советует, если заметите у себя или близких следующие симптомы, немедленно звоните 103:
- интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;
- нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;
- интенсивная головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и расстройством зрения;
- тошнота и рвота;
- одышка;
- судороги;
- выраженные тревожные расстройства.
В большинстве случаев понадобится госпитализация для уточнения диагноза и лечения.
"Однако чаще случается, что значительное внезапное повышение артериального давления сопровождается головной болью, головокружением, чувством тревоги, сердцебиением. А перечисленные выше симптомы отсутствуют. Такие состояния не требуют вызова "скорой" и могут лечиться амбулаторно. Для снижения давления используются антигипертензивные препараты в таблетках", - пояснила и.о. главы Минздрава.
По ее словам, лучший способ предотвращения гипертонического криза — эффективное взаимодействие с врачом. Не менее важно придерживаться здорового образа жизни.
"Напомню, что любой пациент в Украине, который страдает от сердечно-сосудистого заболевания, может воспользоваться программой “Доступные лекарства”. Благодаря которой пациенты, в частности с сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут регулярно принимать необходимые лекарства бесплатно или покупать их с существенной скидкой", - подытожила Супрун.