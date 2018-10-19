Супрун разрушила популярный миф о народных "лекарствах" от гриппа

Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их лишь как часть сбалансированного питания, советует Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун разрушила миф о том, что лук защищает от гриппа.

"Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много — их подвешивают в помещениях или же нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто ест их целыми", - говорится в сообщении Супрун в Facebook.

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По ее словам, все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты.

"Очень вероятно, что от потребления лука могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. То же самое будет происходить и в слизистой носа — сильное раздражение, в то же время увеличение выделений. В частности дети очень чувствительны к запаху лука", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их лишь как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения призвали украинцев делать прививки от гриппа, в этом году закуплено 350 тыс. доз вакцин производства Франции и Южной Кореи.