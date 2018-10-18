цей матеріал доступний українською

Украину накроет магнитная буря

16:11, 18 октября 2018
Страна
1432 0
Украинцы снова пострадают от магнитной бури / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН и публикует график геомагнитных возмущений до конца месяца.

false

Как сообщал УНИАН, 8 и 10 на Земле бушевали магнитные бури. Они достигли уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале. Кроме того, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.

Медики отмечают, что примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни испытывают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#магнитная буря