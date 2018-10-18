Украину накроет магнитная буря
19 октября в Украине ожидается новый метеоудар. Это будет магнитная буря класса G1.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН и публикует график геомагнитных возмущений до конца месяца.
Как сообщал УНИАН, 8 и 10 на Земле бушевали магнитные бури. Они достигли уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале. Кроме того, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.
Медики отмечают, что примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни испытывают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.