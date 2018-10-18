В Украине предлагают ввести обязательное медстрахование

Впрочем, страховщики и врачи скептически относятся к инициативе депутатов.

Всех украинцев хотят поголовно застраховать — обеспечить медицинскими полисами. Платить за них предлагают из ежемесячных отчислений с зарплат людей.

Согласно зарегистрированному в Верховной Раде проекту закона № 9163 "О финансировании здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине", работодатель или самозанятое лицо должны будут ежемесячно платить с каждого сотрудника до 400 грн (4 800 грн в год) в страховой фонд общеобязательного медицинского страхования, из которого и будут оплачиваться медицинские услуги, передает UBR.

За несвоевременную уплату взносов, нецелевое использование страховых средств, неподписание страхового договора хотят накладывать штраф от 370 грн до 2550 грн.

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"Введение обязательного медицинского страхования, как второго мощного источника финансирования здравоохранения, позволит аккумулировать денежные средства собранных за счет страховых платежей на специальных счетах в банках, уполномоченных государством, под контролем уполномоченного органа и Национального банка. Эти средства будут направлены исключительно на оплату бесплатной медицинской помощи(медицинских услуг), предоставляемых гражданам", — говорится в пояснительно записке к документу.

Застрахованными, согласно законопроекту, должны быть все граждане Украины. Также документом предусмотрены требования к аккредитованным страховщикам, работающим в системе общеобязательного медицинского страхования, в том числе к их финансовому состоянию, возможности обеспечить организацию и финансирование медицинской помощи (медицинских услуг) на всей территории Украины, и подключенным к информационной системе обязательного страхования.

Впрочем, страховщики и врачи скептически относятся к инициативе депутатов. По их словам, дополнительная налоговая нагрузка (на работодателя и работника) должна быть как минимум меньше заявленной в сопроводительной записке. Не говоря уже о том, что принятие документа фактически сбрасывает содержание системы здравоохранения на граждан.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Украине вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом соцстрахования страхователей (работодателей) для оказания ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве.