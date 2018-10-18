Супрун предупредила украинцев о невидимой угрозе от телефонов

И.о. главы Минздрава отметила, что стоит следить за гигиеной своего телефона очень тщательно.

Смартфоны сопровождают нас буквально везде, поэтому на их поверхности остаются следы от наших пальцев, влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи, маленькие частички всех мест, где удалось побывать за день.

Это все само по себе является источником микробного загрязнения и служит богатым средой для размножения и выживания бактерий, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

К тому же, мы часто держим телефоны в тепле и они сами могут нагреваться. Такие условия создают очень благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме того, в некоторых источниках можно найти информацию, что наши телефоны в 10 раз грязнее туалетов.

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"Большинство этих бактерий не создают смертельной для нас опасности, впрочем среди них все же могут присутствовать и патогены, к примеру, патогенные штаммы кишечной палочки или антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и многие другие. Они могут выступать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления или вызвать грипп", - рассказала Супрун.

В частности, во многих исследованиях указано, что телефоны в медучреждениях могут быть источником распространения внутрибольничных инфекций.

"Существуют различные способы сохранения гигиены телефона - от дезинфицирующих салфеток для техники до специальных ультрафиолетовых кейсов, которые можно использовать и для кошельков и часов. Например, в этом исследовании было установлено, что наиболее эффективными являются ультрафиолетовые боксы. Но они достаточно дорогие", - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Супрун отметила, что более универсальным, эффективным и доступным способом могут быть спиртосодержащие дезинфектанты - например, спиртосодержащее дезинфицирующее средство, спрей или салфетки, например, на основе изопропилового спирта. Или же воспользуйтесь обычными влажными салфетками, они также очищают поверхность, хотя и не имеют дезинфицирующей активности.

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