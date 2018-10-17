В правительстве ответили на критику украинцев по "бэби-боксам" (видео)

Содержимое пакетов обещают сделать более соответствующим пожеланиям молодых мам.

Конечная стоимость "пакета малыша" составила 3377 гривен с копейками. "Бэби-боксы" стали выдавать рожденным с сентября.

Целая коробка для мамы и ребенка: 22 позиции на первые три месяца жизни – так эти подарки анонсировали в правительстве, говорится в сюжете ТСН.

Сначала говорили, что будут выдавать рожденным с сентября, потом разъясняли, что это для всех, кто выписывался из роддома с сентября, поэтому мог родиться и раньше. Уверяли, что будут выдавать при выписке, но потом уточняли, что при отсутствии пакета в роддоме его доставят соцслужбы. Анонсировали, что содержимое пакета будет до 5 тысяч гривень, потом родители удивлялись, где же там товара на такие деньги – по их подсчетам, это было от 2,5 до 3 тысяч.

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Через полтора месяца от старта проекта на пресс-конференцию выходят представители министерств и международных организаций, которые его реализуют. Они мониторили отзывы и в первую очередь докладывают, что пакет вышел дешевле. "3377 гривен 80 копеек за коробку. Сама коробка, содержимое, услуги по упаковке, пломбированию и транспортировке на склад получателя", - объяснили авторы идеи. Таких пакетов уже выдано более 30 тысяч в 23 регионах страны – независимо от того, рожали в государственных или частных заведениях или дома.

Когда "бэби-боксы" доедут до Донецкой и Луганской областей, представители Министерства соцполитики даже не прогнозируют. В другие регионы, надеются, необходимое количество пакетов доедет до начала следующего месяца.

Доставить пакет малышу должны не позднее 30 дней от рождения. Мам это больше всего удивляет, потому что подгузники и одежда в коробке для совсем маленьких – пока все это довезут, половина вещей уже не понадобится. "Они все одного размера. Лучше разного", - говорит одна. Родительские предложения в стенах правительства изучат, и наполнение "пакета малыша" пересмотрят, но это процесс длительный.