Угольные раны и распад тканей: эпидемиолог предупредил украинцев о страшной болезни

По словам специалиста, на первых стадиях болезнь можно спутать с ОРВИ или гриппом.

Жителям населенных пунктов Одесской области, в которых специалисты зафиксировали случаи заболевания животных сибирской язвой, нужно быть осторожными и внимательно относиться ко своему здоровью.

Ведь сибирская язва – очень устойчивое и опасное заболевание, пострадать от которого могут люди, которые, в первую очередь, находятся в непосредственной близости к очагу. Об этом "Сегодня" рассказал эпидемиолог Юлий Жигалов.

По его словам, в зоне риска находятся и те, кто работает с животными.

"Возбудитель сибирской язвы очень устойчив во внешней среде, может десятилетиями сохранять жизнеспособность и находиться в почве. Заболеть могут люди, которые находились в районе очага. Перенять болезнь можно и после контакта с больным животным. Можно сказать, что это профессиональное заболевание. В зоне риска находятся сотрудники ферм, пищевых предприятий и тех, где идет первичная обработка мяса, шкуры животных. Можно заразиться через продукты питания и даже воздушно-капельным путем во время контакта с инфицированным животным. Болеют в основном взрослые люди", – говорит эксперт.

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При этом на ранних стадиях сибирскую язву можно спутать с гриппом или ОРВИ. Поэтому при этой болезни, как и при любой другой, важна диагностика на ранних стадиях.

"Первые признаки – повышение температуры, озноб и увеличение лимфоузлов. Сибирскую язву можно спутать с ОРВИ и гриппом. Это одно из самых опасных заболеваний. Идет множественное поражение, множественная клиника. Есть несколько форм – кожная, буллезная, поражающая лимфатические узлы, и поражающая внутренние органы. Смертность высокая. Главное – не прозевать начало заболевания. Ведь от этого напрямую зависит летальность исхода. Период инкубации очень недлительный – два-три дня. По истечении трех дней на месте попадания микроорганизма возникает воспалительный процесс – "пузырек", который краснеет и чешется. На этом месте образуется черная корочка в виде уголька. Место попадания бактерии очень похоже на укус насекомого. Сразу же на первых этапах надо обратиться к специалисту, который сделает дифференциальную диагностику и назначит лечение", – советует эпидемиолог.

Как говорит специалист, при своевременном обнаружение сибирская язва лечится антибиотиками и гамма-глобулином, а вот без должного лечения сама болезнь протекает страшно и возможны усложнения.

"При поражении могут быть усложнения – распад тканей, нарушение кровеносной системы, сепсис, токсический шок от распада клеток, отек легких, удушье, может быть поражение головного мозга. Поэтому важно вовремя обратиться и пройти правильный курс лечения", – дополняет Жигалов.

Кроме того, важно провести эпидемиологическое исследование в очаге заболевания и ликвидировать возбудитель.

"Если провести эпидемиологическое исследование, анализ, если сделать все правильно, то распространения не будет", – суммирует специалист.

Также важны регулярные санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и в других местах, где люди постоянно работают с животными, дезинфекции. Не помешала бы и плановая вакцинация сотрудников таких предприятий.

Напомним, в Одесской области пять человек заболели сибирской язвой. Вспышку заболевания зафиксировали в Саратском районе: все заболевшие являются жителями села Меняйловка. Люди, которые попали в больницу с подозрением на сибирскую язву, перед этим зарезали больную корову и съели ее мясо.

Кроме того, появилась информация о смерти животного в селе Николаевка-Новороссийская в Одесской области.