Украинцам разъяснили процедуру получения "пакета малыша" после рождения ребенка

Помощь должна выдаваться при выписке как отцу, так и матери.

Единовременная натуральная помощь «Пакет малыша» должен выдаваться при выписке как отцу, так и матери, а также в случаях усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина.

«Должна получаться при выписке. Если на момент выписки этого пакета нет в роддоме, то один из родителей заполняет заявление», - пояснила она.

Чуркина уточнила, что заявление может заполнить как мать при выписке, так и отец. «Эти пакеты малыша выдаются независимо от того, где мать родила младенца: государственный роддом или частный. Если мать родила дома, процедура остается: регистрируется ребенок, пишется заявление в управление социальной защиты и получается «Пакет малыша», - добавила она.

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Заместитель министра подчеркнула, что «Пакет малыша» выдают даже если от ребенка отказались родители, и его направляют на усыновление. «То родителям-усыновителям будет предоставлен «Пакет малыша». Или даже патронатной семье, которая может сразу забрать ребенка в семейную среду, также будет предоставлен «Пакет малыша», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в конце мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 сентября 2018 года роженицам начнут выдавать социальную помощь от государства baby-box («Пакет малыша»).

Помощь должна выдаваться дополнительно к другим уже существующим выплатам при рождении ребенка.

В пакете должны быть пеленки, подгузники, масло, присыпка, распашонки, чепчики, специальный матрас, два вида одеял, печатные материалы с информацией об уходе за новорожденным.

Тогда Чуркина уточнила, что ориентировочная стоимость такого пакета составит 5 тыс. грн.