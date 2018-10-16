Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть руки и помогают ли антисептики (видео)
Через грязные руки передается множество болезней, кишечные инфекции и грипп. А если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.
Чтобы руки были чистыми – достаточно лишь мыла и воды. Уничтожать бактерии антисептиками не нужно, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
По ее словам, антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезны.
Более того, некоторые антисептики ядовиты не только для бактерий, но и для людей. Они могут даже влиять на гормональную систему – триклозан имеет эстрогеноподобный эффект.
К тому же, продолжила исполняющая обязанности главы Минздрава, антисептические спреи не устраняют грязь. Это удачный коммерческий ход, который заставляет людей покупать различные средства, которые якобы способны убить бактерии и полноценно заменить воду и мыло. Против вируса гриппа антибактериальные салфетки также не имеют силы.
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Супрун напомнила, когда нужно обязательно мыть руки:
- после возвращения с улицы домой;
- до, во время и после приготовления пищи;
- до и после ухода за больным;
- после кашля, чихания, выдувания носа;
- после посещения туалета;
- после контакта с животными.
И.о. главы Минздрава подчеркнула, что мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы.
Вытирать руки после мытья также очень важно. Ведь бактерии на влажных руках тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому сушка рук – неотъемлемый шаг в процессе мытья рук, которым нельзя пренебрегать.
Ранее результаты исследований показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья.