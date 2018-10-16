Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть руки и помогают ли антисептики (видео)

Если нет возможности помыть руки водой и мылом – выбирайте просто влажные салфетки, без антисептика. А чтобы уберечься от бактерий, например, во время прогулки на природе – используйте аптечный антисептик – хлоргексидин или настойку календулы, советует Супрун.

Через грязные руки передается множество болезней, кишечные инфекции и грипп. А если касаться грязными руками лица – могут возникнуть проблемы с кожей.

Чтобы руки были чистыми – достаточно лишь мыла и воды. Уничтожать бактерии антисептиками не нужно, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезны.

Более того, некоторые антисептики ядовиты не только для бактерий, но и для людей. Они могут даже влиять на гормональную систему – триклозан имеет эстрогеноподобный эффект.

К тому же, продолжила исполняющая обязанности главы Минздрава, антисептические спреи не устраняют грязь. Это удачный коммерческий ход, который заставляет людей покупать различные средства, которые якобы способны убить бактерии и полноценно заменить воду и мыло. Против вируса гриппа антибактериальные салфетки также не имеют силы.

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Супрун напомнила, когда нужно обязательно мыть руки:

- после возвращения с улицы домой;

- до, во время и после приготовления пищи;

- до и после ухода за больным;

- после кашля, чихания, выдувания носа;

- после посещения туалета;

- после контакта с животными.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы.

Вытирать руки после мытья также очень важно. Ведь бактерии на влажных руках тоже распространяются и даже передаются быстрее. Поэтому сушка рук – неотъемлемый шаг в процессе мытья рук, которым нельзя пренебрегать.

Ранее результаты исследований показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья.