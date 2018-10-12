Торговцы здоровьем: журналисты рассказали об "аптечной мафии" в Украине (видео)

Нардепы хотят остановить непомерное обогащение монополистов в аптечной сфере - уже есть соответствующий законопроект.

С поставщиков важных лекарств в сетях украинских аптек дерут деньги только за то, чтобы выставить их товар на витрину. А платят за это обычные пациенты.

Журналисты программы "Гроші" рассказали, как построена аптечная мафия и кто они, крупнейшие торговцы здоровьем.

Аптечный бизнес приносит владельцам крупных сетей до 200% прибыли, рассказали журналисты.

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Председатель Всеукраинской фармацевтической палаты открывает секреты, как аптекари зарабатывают на ваших болезнях. "По маркетинговому договору, на полке за определенную плату аптекари выставляют товар только определенного производителя. И если ты как производитель хочешь, чтобы это был именно твой товар, заплати больше, чем конкуренты", - рассказали журналисты.

По данным аналитической компании "Бизнес-кредит", в прошлом году аптеки реализовали лекарств на сумму 54,7 млрд гривень, 40% из них продали без рецепта.

"Следовательно, как минимум 6,5 млрд ушло в карман аптечных магнатов за продвижение лекарств", - подчеркнули журналисты.

Эксперты также привели пример: одна из сетей требовала с фармкомпании 173 млн грн за попадание их лекарств на полки. Итак, украинцы из-за таких схем переплачивают аптекам в среднем 30%.

Ранее УНИАН сообщал, что количество аптек в Украине может резко сократиться, а лекарства будут продавать только по рецепту.