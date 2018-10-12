Журналисты рассказали, как работает бизнес суррогатного материнства в Украине (видео)

С развитием медицины все чаще бездетные пары прибегают к услугам суррогатных матерей.

Как любой украинский бизнес, суррогатное материнство обрастает посредниками, схемами и аферами.

"Эта ниша для аферистов очень интересная. До полумиллиона гривень за девять месяцев могут получить суррогатные мамы за то, что выносят малыша с вашим ДНК", - говорится в сюжете программы "Гроші".

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Аферисты в этом бизнесе изобрели схему, как заработать и не рожать. К тому же, врачи говорят, что спрос на наших женщин в этой сфере растет.

Это и не удивительно, ведь, например, такая услуга в США стоит 100 тысяч долларов, в Канаде - 90 тысяч, в Украине в среднем - от 15 тысяч долларов.

В интернете уже есть целые "черные" списки суррогатных мам-мошенниц: они сознательно делают все, чтобы не забеременеть. И еще хуже, когда женщина начинает шантаж перед самыми родами.

Ранее журналисты узнали, сколько может заработать суррогатная мать и кем эти женщины бывают на самом деле.