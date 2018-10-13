Эпидемиолог Алла Мироненко: Пока у нас нет условий для распространения гриппа. Циркуляция вирусов начнется в ноябре-декабре

Вы ранее говорили, что нынешний сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ станет самым высоким с 2015-16 годов. Почему?

Дело в том, что сезон 2015-2016 годов был высоким, а последний сезон (2017-2018) был очень низким. Связано это с тем, чем вызвана эпидемия. К примеру, в этом году мы ждем эпидемию, вызванную «А-Сингапур - Н3N2», она, как правило, бывает более интенсивная, чем те же эпидемии, вызванные вирусом гриппа Б (он превалировал в Украине в прошлом сезоне).

Сообщается, что в этом сезоне циркулировать будут три штамма гриппа.

На самом деле, превалировать будет «Сингапур». Остальные большой погоды не сделают. «Мичиган» может больше поражать маленьких детей, которые еще не сталкивались с этим вирусом или не привиты, потому что у них нет базового иммунитета. Вирус линии Б, к которой относится «Колорадо», был у нас в этом году. «Б-Пхукет»- еще 2013 года происхождения, то есть тоже не совсем для нас новый.

А вот «Сингапур», фактически, себя не реализовал. В прошлом эпидемиологическом сезоне он до нас как-то не дошел. Однако, в Штатах и Канаде много стариков от него умерло. Хотя, стоит отметить, что там старики, в основном, прививаются, но в состав вакцин он не вошел. Этот вирус вызывает осложнения в виде пневмонии, а это наиболее частое и опасное осложнение, особенно для пожилых людей.

Согласно обнародованной в СМИ информации, в аптеки нашей страны на этой неделе доставят 350 тысяч доз вакцин против гриппа. Сообщается, мол, количество определено согласно анализу спроса прошлых лет. А ведь в прошлом году уже в ноябре вакцины было сложно найти. Если говорить о предварительных оценках, хватит ли нам упомянутого выше количества доз?

Смотрите, завоз вакцин – это же коммерческая составляющая. Государство этим не занимается, а занимаются частные компании. Вот они завезли какую-то партию, распродали. Но люди и дальше хотят приобрести вакцину, а ее уже нет (пока следующую партию завезут, может пройти несколько недель...). В прошлом году не было равномерного завоза, ведь никто не хочет завозить, а потом выбрасывать, что осталось. Это же финансовые риски. Поэтому, кто первый успел, тот легко взял вакцину, а потом сделать это уже было проблематично. Хотя, и цена была ниже, но, как говорится, дорога ложка к обеду...

Сейчас есть более 300 тысяч вакцин, дай бог нам это осилить.

Вы имеете виду, что вакцины могут еще и остаться?

Да, и такое бывает.

Пользователи в соцсетях обсуждают, что сегодня уже поздно вакцинироваться, ведь вирус гриппа уже начал циркулировать. Объясните нашим читателям, почему это не так?

На самом деле, в стране грипп еще не циркулирует, еще слишком рано. Это только с пандемией было в 2009 году, но ведь это был абсолютно новый вирус... А так, может, какие-то первые единичные случаи в ноябре увидим, но устойчивая циркуляция будет уже в декабре.

А то, что сейчас много респираторных болезней у народа, ну, это понятно. Однако, это же не грипп. Люди ходят, чихают, кашляют, но чувствуют себя вроде вполне «ничего», хотя респираторная симптоматика налицо. Только грипп – это совсем другое. Сначала температура, озноб, головная боль, ломота, слабость жуткая. Только потом уже респираторные симптомы присоединяются. То есть, это совсем не то,с чем люди сейчас ходят.

Объясните тогда сообщение Центра общественного здоровья о том, что с 1 по 7 октября гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи 52 человека.

Дело в том, что регистрация гриппа и ОРВИ идет одной строкой. И только лабораторно можно подтвердить - это грипп, или парагрипп, или аденовирус, или бокавирус, или метапневмовирус. Ведь полно других вирусов, и наверняка подтвердить можно только лабораторным путем, а врач этого не делает. Пришел пациент к врачу – ему ставят ОРВИ, а все идет в одной строке. И из этих тысяч, как правило, у большинства не грипп, а именно ОРВИ.

Да, может кто-то и завес вирус из Южной Африки или Индонезии, не знаю. Однако, повторюсь, пока у нас нет условий для его распространения. У нас же сейчас еще солнце светит, окна открыты. А такие условия (распространения, - УНИАН) появляются, когда уже окна закрывают, в помещениях душно, и есть завоз вируса. То есть, как правило, октябрь – это еще не тот месяц.

Да, в некоторых странах с влажным климатом, к примеру, на Мадагаскаре, возле экватора, вирусы гриппа круглый год циркулируют. Причем, происходит три пика в течение года, а в остальное время он проявляется, но немного. Или вот в Египте, где, наоборот, сухой климат, тоже круглый год вирусы циркулируют. Выделяются также пики и спад, но они все равно есть.

У нас же ловят иногда завозные случаи. К примеру, в августе кто-то приехал из Индонезии, и его с гриппом в больницу положили. Но это, скорее, исключение из правил.

А так у нас циркуляция вирусов начинается, обычно, в ноябре или позже, а нарастание уровня заболеваемости наблюдается в декабре. Хотя, бывают и исключительные сезоны. Кажется, в 96-м году вообще до средины марта заболеваемость не росла, уже думали не будет. Но нет – с середины марта рост вируса пошел (это был грипп группы Б), но быстро все и закончилось.

На прошлой неделе была информация о трех случаях именно гриппа в одной из киевских больниц. Это тоже исключение?

Знаете, нужно точно знать – подтвердили это лабораторно или же нет. Я этого не знаю.

То есть заголовки в СМИ: «грипп уже в Украине» и дальше в том же духе – манипулятивные?

Да. Это просто еще не грипп. Если бы грипп, нам бы тут уже было немного «весело». Повторюсь, еще нет тех условий, которые позволяют реализовать механизмы передачи вируса.

В таком случае, не рано ли тогда сейчас делать прививки, как рекомендует МОЗ?

Нет, не рано. Для Украины, для нашей климатической зоны, октябрь-ноябрь – это именно те месяцы, когда нужно сделать прививку.

Эти вакцины комплексные, то есть от всех видов гриппа?

Да. То, что у нас продают, это трехкомпонентные вакцины. А в Европе даже расходятся четырехкомпонентные. Они до нас не доходят, но, наверное, и подороже будут. Хотя, если бы мы сами делали вакцины для себя, то можно было бы делать даже одно или двухкомпонентные, возможно, этого бы хватило.

Достаточно ли одной прививки, чтобы защититься от гриппа на весь сезон?

Для взрослого и детей после трех лет делают одну дозу, полмиллилитра вакцины. А для маленьких детей (вакцинация разрешена с шести месяцев, - УНИАН), которые первый раз прививаются, гриппом не болели, делают две вакцинации по пол дозы с интервалом в четыре недели.

У нас не все делают вакцинацию маленьким детям, особенно, если с ребенком никуда не ездят, он на домашнем воспитании. Но тогда важно привить взрослых, чтобы они домой ребенку ничего не принесли. Хотя за рубежом - и американцы, и в Канаде, и в Аргентине - с шести месяцев детей прививают, путешествуют вместе с ними.

Насколько хуже эпидемию переносят дети?

У детей просто больше шансов заболеть. К примеру, для маленьких детей, которым по полтора года (они в яслях и не привиты) первая встреча с вирусом, как правило, заканчивается пневмонией. Именно поэтому, тех детей, которые идут в сад, нужно обязательно привить. Если не хотите потом попасть в больницу.

А среди взрослых, кто в группе риска?

Если говорить о том вирусе, который мы ждем, как превалирующем, то есть «А-Сингапур», то в группе риска пожилые люди и люди с хронической патологией. У них обостряется собственное хроническое заболевание, часто возникают пневмонии. Пожилой человек не всегда уже выходит из этого состояния, случаются летальные исходы.

Есть ли категория тех, кому можно не делать прививку? Если, к примеру, человек, в основном, проводит временя дома за компьютером?

Риск есть всегда. Другое дело, если человек, не имеет хронических болезней, то он может в легкой форме переболеть и все… Поэтому он решает для себя, что не обязательно прививаться.

Крайне важно привить именно группы риска, для которых просто опасно заболеть, ведь это отяготит общее состояние и вызовет осложнения.

А так, кто у нас первый начал прививаться? В стране вакцины появились в 98-м году. Были проданы первые две тысячи доз. И первые привились работники посольств и работники банков. То есть те, кто мог себе это позволить, и беспокоился о своем здоровье. Хотя, на самом деле, если говорить о цене вакцины и сравнивать цену лечения осложнений – это несопоставимые вещи.

Вроде, вакцина будет стоить 200-300 гривен.

В прошлом году мы покупали где-то по 172 или 173 гривны. И это не были самые дешевые. Позже были и по 150 гривен. Поэтому 300… Это, я считаю, уже чересчур, слишком большой аппетит у фармкомпаний. Меньше людей купят, потом останется - выбросят.

Как сегодня контролируется уровень заболеваемости гриппом в целом по стране?

В плане, как подается и анализируется информация о том, что люди заболели? Сейчас информация, в конечном итоге, поступает в Центр общественного здоровья при Минздраве. Там она статистически обрабатывается, но сказать, что там делают какой-то анализ подробный…не знаю. Хотя анализ всех инфекционных болезней нужен.

Но вы же еще учтите такой момент, что информация, которая попадает в Минздрав, касается только зарегистрированных случаев. То есть, учтены только те люди, которые обратились за медицинской помощью и им был поставлен диагноз. Болеющие дома не учтены, естественно. Поэтому, когда иностранцы смотрят нашу статистику, они удивляются, почему у нас такие здоровые старики, и такие болезненные маленькие дети. А просто наша система здравоохранения не так организована, как у них. У нас, когда дети болеют, мамы сразу врача вызывают. А пожилые люди обращаются намного реже, чем за границей, где есть страховки.

Вот вы сказали, что циркуляция гриппа начнется в ноябре-декабре, а когда завершится сезон эпидемии?

Обычно, как: активная циркуляция начинается во второй половине декабря, потом все расходятся на праздники, кто-то дома сидит – заболеваемость снижается. Потом в январе дети выходят в школу – опять начинается активный рост. Потом снова дополнительные каникулы. В целом же, если циркуляция активно происходит в декабре, то в апреле, как правило, уже остатки. В мае ничего нет.

Ирина Шевченко