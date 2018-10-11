Украинцев пугают тремя штаммами гриппа: кому нельзя вакцинироваться

В настоящее время интенсивный показатель заболеваемости гриппом среди украинцев почти на 35% меньше эпидемического порога.

В новом эпидсезоне в Украине будут циркулировать три штамма гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил сегодня на брифинге.

"В эпидсезоне 2018-2019 годов в Украине будут циркулировать три штамма гриппа: вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Singapore/GP1908/2015 (H3N2) и В/Colorado/06/2017. Они могут циркулировать одновременно", - отметил Курпита.

По его словам, ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых - грипп и ОРВИ.

В прошлом эпидсезоне от гриппа умерли 7 человек, ни один из них не был привит.

"Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения его тяжелых осложнений. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к своему семейному врачу для прохождения осмотра. Врач определит, есть ли противопоказания к прививке, и выдаст рецепт на приобретение вакцины в аптеке. Доставить вакцину в кабинет прививки необходимо, не нарушая холодовую цепь, в противном случае вакцина может потерять свои качества. Специальную сумку с холодовым элементом можно получить под залог в аптеке, в которой вы купили вакцину", - отметил он.

Курпита отметил, что, в первую очередь, прививки рекомендуется людям, которые входят в группы риска.

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"Это медработники, учителя, дети до 5 лет, беременные, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, все, кто работает в местах скопления людей, в том числе и журналисты", - сказал он.

Гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава добавил, что все вакцины при ввозе в Украину проверяют Гослекслужба и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов.

"Противопоказаниями к вакцинации являются: гиперчувствительность к любому компоненту вакцины, а также компонентов куриного мяса или яйца (вакцину получают путем выращивания вирусов гриппа в курином яйце) недостаточный вес тела, который не соответствует возрасту, острые заболевания сердца, сосудов, почек, острые респираторные заболевания или другие инфекционные заболевания, период выздоровления после болезни; иммунодефицитные заболевания", - подчеркнул он.

По словам Курпиты, интенсивный показатель заболеваемости гриппом среди украинцев сейчас составляет 338,9 на 100 тысяч населения, что почти на 34,7% меньше эпидемического порога.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время 350 тыс. доз вакцин будут доставлены в аптеки по всей стране. Украинцы смогут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и сделать прививку в учреждении здравоохранения.

Проще организму защититься от вирусов гриппа В и С. Эти виды гриппа меньше меняются, поэтому к ним в организме вырабатывается иммунитет, к этим типам относится прогнозируемый на эпидсезон 2018-19 вирус В/Colorado/06/2017.

Другое дело с гриппом, вызываемым постоянно мутирующимися вирусами типа А - это вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) и A/Singapore/GP1908/2015 (H3N2). Грипп типа А самый опасный, потому что им болеют и люди, и животные. Соответственно, заразиться им достаточно просто, причем не только воздушно-капельным путем, но и касаясь вещей, на которые попали вирусы. Кроме того, вирусы типа А постоянно мутируют и каждый сезон имеют разную форму.