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Психолог объяснил, почему не стоит идти на жертвы ради семьи или работы

17:20, 10 октября 2018
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Привычка идти на жертвы - из детства / фото pixabay.com

Об этом написал в Instagram известный психолог Михаил Лабковский.

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"Нам с детства внушают, что все на свете стоит жертв. Если ты хочешь быть хорошей мамой, придется ставить крест на карьере. Если хочешь добиться серьезных денег – значит, не сможешь уделять достаточное время семье. Если мечтаешь выйти замуж, придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами и многим другим", - отметил он. 

Психолог подчеркнул, что это совершенно не так, ведь в жизни на самом деле ничего реальных жертв не стоит.

"Все счастливые вещи – семья, работа, самореализация, брак и дети на самом деле должны быть украшением жизни, а не способом превратить ее в ад. Но поскольку многим вдолбили в голову, что без жертв – никак, люди сами вгоняют себя в замкнутый круг от которого страдают", - подытожил Лабковский. 

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Теги: #жертвы#психологи