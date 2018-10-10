Психолог объяснил, почему не стоит идти на жертвы ради семьи или работы

Люди продолжают идти на жертвы, рассказал психолог.

Нам внушают, что все на свете стоит жертв. Но на самом деле ни семья, ни работа, ни дети не должны превращать жизнь в ад.

Об этом написал в Instagram известный психолог Михаил Лабковский.

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"Нам с детства внушают, что все на свете стоит жертв. Если ты хочешь быть хорошей мамой, придется ставить крест на карьере. Если хочешь добиться серьезных денег – значит, не сможешь уделять достаточное время семье. Если мечтаешь выйти замуж, придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами и многим другим", - отметил он.

Психолог подчеркнул, что это совершенно не так, ведь в жизни на самом деле ничего реальных жертв не стоит.

"Все счастливые вещи – семья, работа, самореализация, брак и дети на самом деле должны быть украшением жизни, а не способом превратить ее в ад. Но поскольку многим вдолбили в голову, что без жертв – никак, люди сами вгоняют себя в замкнутый круг от которого страдают", - подытожил Лабковский.

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