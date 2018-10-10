"За неделю его "скосило": Виктор Павлик рассказал подробности о страшной болезни сына (видео)

Певец готов продать свою коллекцию гитар и просит у всех неравнодушных помощи.

Певец Виктор Павлик готов продать свою коллекцию эксклюзивных гитар ради здоровья сына Павла, у которого обнаружили саркому.

"У меня есть небольшая коллекция гитар – когда-то ее собрал, потому что имею интерес к этому. У меня несколько десятков гитар, коллекционных, эксклюзивных, я хочу их продать. Мне много людей пишут "продай свои гитары" – так купите, я готов. Можно писать мне в официальные соцсети – кто хочет, пишите. Ну и обращаюсь ко всем, кто как может, помогите и помолитесь за моего сына Павлика", - призвал певец в комментарии ТСН.

Как рассказал Виктор, болезнь проявилась неожиданно и началась с проблем с ногами.

"Какое-то время начали в него неметь ноги, и с каждым днем все больше и больше. И за неделю его, как говорят, просто "скосило" – отказали ноги. Его госпитализировали. Конечно, диагноз дали не сразу, потому что делали анализы. Где-то в один день, когда я его посещал, он сказал, что ног совсем не чувствует", - делится артист.

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11 сентября Павлу сделали операцию – вырезали опухоль и вставили имплант. После этого парень начал понемногу двигаться и вставать. Но когда отдали биоматериал на исследование, оказалось, что образование злокачественное.

"Ему сделали операцию в институте нейрохирургии – была опухоль в области позвонка где-то между лопаток, ближе к шее. Опухоль уже начала разъедать костную ткань. Этот материал отдавали на анализ в три лаборатории – все показали одно и то же. Он сейчас на инвалидном кресле, не ходит, хотя после операции улучшения есть. Это такая болезнь, которую надо лечить за границей, а это сотни тысяч долларов. Пока что четкой суммы нет", - рассказывает Павлик.

Музыкант говорит, что обязательно будет делиться ходом лечения, а также очень благодарен тем, кто уже прислал ему помощь на банковскую карточку, номер которой он опубликовал в соцсети. "Люди шлют деньги на карточку, которую я специально открыл. Люди поддерживают очень и шлют, кто сколько сможет, кто 100, кто 50, кто тысячу, кто 5 тысяч, кто 20 тысяч гривен высылает. Это очень приятно, меня распирает гордость от того, что у меня есть такие люди, которые ко мне так хорошо относятся. Я безгранично благодарен", - говорит артист. Виктор Павлик также отметил, если на лечение сына потратит не все полученные средства, все, что останется, отдаст на благотворительность.

На сайте ТСН есть реквизиты для помощи семье артиста