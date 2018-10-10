Лук и чеснок не помогут: украинцам объяснили, как защититься от гриппа

Не заболеть, кроме здорового образа жизни и регулярного мытья рук, помогает вакцина от гриппа.

Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, в течение ближайших недель в аптеки доставят 350 тысяч доз вакцин против гриппа, где украинцы смогут их приобрести.

Читайте такжеГорячее молоко, ванны для ног и антибиотики: как не следует лечить обычную простуду (видео)

Кроме того, Супрун объяснила, какие "средства" не защищают от гриппа:

- лук или чеснок;

- лимон или витамин C;

- оксолиновая мазь и бальзам "звездочка";

- никакие иммуномодуляторы и блокаторы вирусов.

"Министерство здравоохранения Украины не закупает вакцины от гриппа централизованно за средства налогоплательщиков. Однако вакцина также может быть приобретена за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска - медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями", - отметила и.о. главы Минздрава.

По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.