Лук и чеснок не помогут: украинцам объяснили, как защититься от гриппа
Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов в эпидсезоне в Украине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, в течение ближайших недель в аптеки доставят 350 тысяч доз вакцин против гриппа, где украинцы смогут их приобрести.
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Кроме того, Супрун объяснила, какие "средства" не защищают от гриппа:
- лук или чеснок;
- лимон или витамин C;
- оксолиновая мазь и бальзам "звездочка";
- никакие иммуномодуляторы и блокаторы вирусов.
"Министерство здравоохранения Украины не закупает вакцины от гриппа централизованно за средства налогоплательщиков. Однако вакцина также может быть приобретена за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска - медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями", - отметила и.о. главы Минздрава.
По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.