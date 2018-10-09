В одном из украинских санаториев детей били ногами и заставляли стоять на коленях: мальчик сфотографировал издевательства

В санатории на Хмельнитчине воспитатель бил ногами детей и заставлял их стоять на коленях.

В Хмельницкой области воспитателя Великожванчицкого областного детского пульмонологического санатория обвиняют в применении физической силы в отношении детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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"Поздно вечером в минувшую пятницу один из мальчиков, проходивший лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как сбежал от воспитателя, который, для того чтобы успокоить детей, которые «разгулялись» перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а потом заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками", - говорится в его сообщении.

По словам Кулебы, ребенок смог убежать и успел сделать фото. Уполномоченный по правам ребенка уже обратился в Хмельницкую ОГА с требованием провести расследование данного случая.