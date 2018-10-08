Журналисты выяснили, вредна ли микроволновая печь (видео)

По словам ученых, может навредить посуда, в которой разогревают продукты в микроволновой печи.

Дискуссии, не вредит ли здоровью разогретая в микроволновке еда, не утихают до сих пор.

Врачи-гастроэнтерологи уверяют, что во время подогрева пищи сверхвысокие частоты разрушают продукт, а он, в свою очередь, разрушает внутренние органы, говорится в сюжете 2+2.

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Так, врач гастроэнтеролог советует вообще не разогревать пищу в микроволновых детям, а взрослым - раз в день, ставить на подогрев до 1 минуты.

Ученые утверждают, что вреда от такой еды нет. Это излучение, по их словам, не вызывает химической реакции в еде. При этом может навредить посуда, в которой разогревают продукты.