цей матеріал доступний українською

Журналисты выяснили, вредна ли микроволновая печь (видео)

20:34, 08 октября 2018
Страна
2169 0

Врачи-гастроэнтерологи уверяют, что во время подогрева пищи сверхвысокие частоты разрушают продукт, а он, в свою очередь, разрушает внутренние органы, говорится в сюжете 2+2.

Читайте такжеЧем опасна пища из микроволновки?

Так, врач гастроэнтеролог советует вообще не разогревать пищу в микроволновых детям, а взрослым - раз в день, ставить на подогрев до 1 минуты.

Ученые утверждают, что вреда от такой еды нет. Это излучение, по их словам, не вызывает химической реакции в еде. При этом может навредить посуда, в которой разогревают продукты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter