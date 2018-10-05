На Хмельнитчине в детсаду произошла вспышка кишечной инфекции: отравились 20 детей и воспитатель

Основные клинические проявления: повышение температуры до 38С-40С, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе.

В детском саду (ясли-сад комбинированного типа) № 6 «Радуга» г. Нетишин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра, в инфекционное отделение местной больницы госпитализированы 21 человек, в т.ч. 20 детей. Все дети являются воспитанниками групп: №№ 3,7,8,9,10,12.

Отмечается, что среди заболевших – один воспитатель группы №9. Клинические проявления у первого заболевшего появились в ночь с 3 на 4 октября.

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4 октября было госпитализировано 4 больных (3 детей и 1 воспитатель), остальные – сегодня, 5 октября.

Основные клинические проявления: повышение температуры до 38С-40С, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе.

Сегодня лабораторно было обследовано 68 человек (21 больной и 47 здоровых, в т.ч. 29 воспитанников и 18 человек работников дошкольного учреждения). Проведено лабораторное исследования 84 проб, в т.ч. пищевых продуктов – 20, смывов с объектов окружающей среды – 60, питьевой воды – 4.

«В помещениях дошкольного учреждения проведена заключительная дезинфекция. Установлено медицинское наблюдение за контактными. С работниками проведены беседы по профилактике кишечных инфекций. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования продолжаются», – отчитались в лабораторном центре.