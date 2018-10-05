Горячее молоко, ванны для ног и антибиотики: как не следует лечить обычную простуду (видео)

Осенью начнется эпидсезон заболеваемости гриппом. В этом году украинцев будут атаковать сразу три опасных штамма вируса гриппа.

Если во время простуды вы пьете литрами горячее молоко с медом, парите ноги и горстями едите аспирин - остановитесь! Ведь таким образом вы не лечите свой организм, а только вредите ему.

Не принимайте антибиотики без рекомендации врачей

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Нельзя принимать антибиотики при начальных стадиях респираторных вирусных инфекций. Это только разрушает иммунитет и вырабатывает в организме устойчивость к их действию.

При температуре не пейте горячие напитки

Горячие напитки только ускоряют рост температуры, а также провоцируют дополнительную заложенность, боль и кашель. При простуде лучше всего пить теплые (комнатной температуры) чаи, компоты, отвары и обычную теплую воду.

Не сбивайте температуру тела до 38°С

При вирусных заболеваниях сбивать температуру ниже 38°с вредно. Врачи рекомендуют принимать жаропонижающие тогда, когда отметка на термометре достигла 38,5°С.

Не лечитесь народными методами

Горчичники, банки, ванны для ног и картофельная пара не лечат простуды. «Бабушкины рецепты» иногда даже могут ухудшить течение болезни.

По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.