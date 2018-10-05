Вирус наступает: в Украину уже пришел грипп (видео)
10:59, 05 октября 2018Страна
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Медики называют ситуацию необычной, поскольку рост количества больных наблюдался уже в сентябре, причем все случаи заражения произошли именно в Украине – никто из больных за границу не выезжал.
Только в одной больнице Киева уже зафиксировали три случая заболевания гриппом.
В этом году в Украине ожидают три штамма вируса. Все они давно знакомы, говорится в сюжете ТСН.
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Среди трех штаммов и так называемый "свиной грипп" - "Мичиган". Остальные - "Сингапур" и "Колорадо". Активно циркулировать они начнут в конце ноября, а пик эпидемии вирусологи прогнозируют в январе.
"Высокая температура, головная боль и слабость - с такими симптомами обратились три семьи в одну из больниц Киева. Медики подтвердили грипп группы B. Из-за тяжелого течения болезни трех детей госпитализировали", - рассказали журналисты.
По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.
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