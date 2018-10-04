Супрун "разнесла" меховые фермы в Украине: уничтожают окружающую среду и вызывают рак

Недавно петиция за запрет меха в Украине набрала более 27 тысяч подписей.

Убой животных на меховых фермах в Украине происходит путем удушения, смертельной инъекции или электрического тока, когда электроды вводятся в пасть или прямую кишку. Нередко снимают кожу с еще живых животных, чтобы мех не потерял блеск.

Это не только жестокое отношение к животным, но и большой вред для окружающей среды и здоровья людей, пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что по уровню загрязнения окружающей среды токсичными веществами Всемирный банк относит меховые фермы в пятерку наиболее опасных производств. Они несут большой вред для окружающей среды – загрязняют почву, водоемы и воздух вирусами, бактериями и токсичными веществами.

"Ведь тела убитых животных обрабатывают химикатами – формальдегидом и хромом. Они позволяют замедлить естественный процесс разложения тел животных, в то же время очень опасны и для людей. Аллергия, мигрень, инфекции дыхательных путей – такой букет не редкость среди местных жителей в радиусе 10 километров от меховой фермы. Более того, загрязнения могут даже вызвать лейкемию и другие формы рака у человека", - пояснила Супрун.