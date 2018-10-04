Названы самые полезные продукты для работы мозга

Диетолог объяснила, как можно улучшить работу мозга с помощью продуктов питания.

Опытный врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала самые полезные продукты для работы мозга.

Она выделила топ-5 таких продуктов, говорится в материале "Нового времени".

1. Зеленые овощи

Все виды листовой зелени содержат витамин К, необходимый для формирования сфинголипидов, особых жировых соединений, обеспечивающих хорошую работу нервных клеток и хорошую память. Ежедневная норма потребления: не менее одной чашки нарезанных зеленых листовых овощей, оптимально — трижды в день.

2. Морская рыба

Почти 60% нашего мозга состоит из жира, половина которого — омега-3 жирные кислоты. Последние обладают противовоспалительным действием, стимулируют лучшие контакты между нейронами. Норма потребления: два-три раза в неделю.

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3. Яйца

Богаты жировыми соединениями — фосфолипидами, которые необходимы для формирования мембран нервных клеток и их полноценной работы: скорости передачи информации между нейронами. Норма потребления: пара яиц, сваренных всмятку, яичница-глазунья или омлет.

4. Свекла

Источник полезных нитратов, а именно — оксида азота. Последний обладает сосудорасширяющим действием, улучшает транспортировку кислорода к головному мозгу и помогает ему работать более активно. Норма потребления: полчашки вареной или чайная ложка тертой сырой свеклы (как дополнение к салатам), либо две столовые ложки свекольного сока (отдельно или как дополнение к салатам).

5. Ягоды

Высокий уровень потребления кислорода мозгом стимулирует появление большого количества свободных радикалов. Сдержать их разрушительное действие позволяют полифенолы (темные пигменты ягод), обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Норма потребления: одна чашка сезонных или замороженных ягод в день. Не поддавать термической обработке.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 4 октября 2018 года

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