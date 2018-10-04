Супрун призвала украинцев не пить мочу

Люди, использующие практику уринотерапии в своей жизни, пьют собственную мочу ежедневно, принимают ванны, протирают ею лицо.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы об альтернативном методе лечения и профилактики – уринотерапии.

"Скажу сразу – пить, втирать, делать маски или капли из мочи не стоит вообще. К тому же, не существует ни одного научного подтверждения, что это имеет какую-либо пользу для здоровья", - подчеркнула Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, терапия мочой имеет большое количество последователей, которые упрямо верят в магическую силу этой жидкости.

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И.о. главы Минздрава пояснила, что суть мочеиспускания состоит в том, чтобы почки профильтровали кровь. Так организм избавляется от лишней жидкости, солей и минералов. И он отнюдь не требует возврата этих продуктов обратно.

"Кроме того, моча может содержать опасные бактерии, способные наносить вред организму... Во время употребления мочи, собственной или же чужой, бактерии могут попасть в организм и вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом или же спровоцировать инфекционное заражение. В частности, употребление чужой мочи может ввести чужеродные организмы в ваш кровоток", - подчеркнула Супрун.

"Помните, что существует множество других безопасных способов получить витамины и минералы, следить за кожей или лечить болезни. А единственный рекомендуемый способ обращения с мочой – это избавиться от нее в туалете", - подытожила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Ранее Супрун объяснила, что на сегодня никто точно не знает, откуда пошло убеждение о необходимости выпивать 8 стаканов воды в течение дня.