Вспышка сибирской язвы в Одесской области: стягивают бойцов Нацгвардии, в селах ищут больных (видео)

Госпитализированного планируют выписать из больницы через несколько дней.

На Одесщине действует двухнедельный карантин в селе Миняйловка, где было зафиксировано заражение сибирской язвой.

Накануне там выставили шесть блокпостов, на которых дежурит полиция и ГСЧС. В селе пока проведут дезинфекцию. Из пяти госпитализированных накануне у одного сибирку подтвердили, говорится в сюжете ТСН.

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Известно, что в район перебрасывают бойцов Национальной гвардии Украины, которые установят живую цепь по периметру всего села. Вместе со спасателями они будут раскладывать палатки и устраивать места для проживания, если понадобится экстренная эвакуация людей из зоны бедствия. Параллельно ветеринары с медиками проводят мониторинг близлежащих сел.

"Мы проводили мероприятия по вакцинации крупного рогатого скота в 20-километровой зоне. Провели полную проверку населения в Миняйловке, Фуратовке, Фараоновке, Петропавловке и Староселье относительно наличия заболевания сибирской язвой. Ни один случай не подтвердился кроме этих пять заболевавших, которые доставлены в Саратскую ЦРБ", - сообщил Антон Лобан, председатель Саратской райгосадминистрации.

Люди в населенном пункте напуганы, но паники нет. Самый большой страх - возможное уничтожение скота, который кормит многие семьи.

Известно об улучшении состояния госпитализированных жителей Миняйловки. Они получают необходимое лечение в районной больнице. Медики прогнозируют, что первого мужчину, у которого диагностировали сибирскую язву, выпишут из больницы через два дня.