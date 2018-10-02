Комитет Рады снова просит уволить Супрун и ее зама

По словам депутата Шурмы, все члены комитета, присутствовавшие на заседании, поддержали это решение.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендует парламенту обратиться к правительству относительно соответствия занимаемым должностям в.и.о. министра Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН народный депутат Украины Игорь Шурма.

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Он отметил, что сегодня состоялось заседание комитета и "комитет проголосовал за рассмотрение в сессионном зале постановлений об обращении к Кабинету Министров Украины - рассмотреть вопрос соответствия занимаемым должностям Супрун и Линчевского".

По словам депутата, все члены комитета, присутствовавшие на заседании, поддержали это решение. Шурма добавил, что на заседании присутствовали 9 из 15 народных депутатов, входящих в состав комитета.

Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление 8587 об увольнении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского, передает "Украинская правда".

Председатель комитета, народный депутат Ольга Богомолец, считает, что даже после соответствующего решения комитета в Кабмине не будет решения об увольнении Супрун.

Как известно, данный комитет уже неоднократно принимал решения о необходимости рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности Ульяны Супрун.