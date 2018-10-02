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Супрун разрушила мифы о хирургических масках

14:25, 02 октября 2018
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Супрун добралась до хирургических масок / фото УНИАН

Хотя хирургическая маска и имеет определенные преимущества, она работает и защищает не совсем так, как кажется, пишет она на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, маска защищает медика от крупных капель и брызг биологических жидкостей пациента. Также она уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются крупные капли – то есть предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

"То есть маски необходимо надевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Хирургические маски не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто ее надевает", - отметила исполняющая обязанности главы Минздрава.

В отличие от масок, продолжила она, через респиратор осуществляется фильтрация мелких частиц.

Ранее Супрун напомнила украинцам, что сезон гриппа около - он начнется с октября.

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Теги: #Супрун#Минздрав