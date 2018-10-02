В Днепре госпитализированы двое месячных младенцев с отравлением нитратами
В Днепре в областную детскую больницу 1 октября госпитализированы двое месячных мальчиков-близнецов с предварительным диагнозом «отравление нитратами».
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, у детей также диагностирована белковая недостаточность и анемия.
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Полиция устанавливает обстоятельства заболевания младенцев. Известно, что скорую помощь вызвала мать, которая вместе с детьми проживает в селе Михайловка Синельниковского района.
В отношении матери детей открыто уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Согласно сообщению, в настоящее время состояние младенцев удовлетворительное.