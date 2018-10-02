На Житомирщине душевнобольным насильникам и убийцам разрешили гулять по улицам - местные жители напуганы (видео)

Изменения режима начались после проверки прокуратуры: инспекторы решили, что удерживать пациентов в помещении с решеткой – это нарушать их права.

Жители Довбыша Житомирской области боятся выходить на улицы после того, как в психоневрологическом интернате смягчили режим.

Медсестры жалуются, что больные перестали принимать лекарства, зато употребляют алкоголь, один из жильцов интерната уже успел заблудиться, а другие устроили дебош, говорится в сюжете ТСН.

Главный врач признает, что подопечные требуют усиленного наблюдения, потому что это те лица, которые попали на лечение по решению суда – кого-то убили или изнасиловали. Но с окон корпуса сняли решетку, а больных стали выпускать не только на двор больницы, но и в село.

"Ходит по улицам, где дети гуляют. Чем оно может закончиться, если он убил маму-отца, а сегодня он свободен", - удивляется медсестра Довбышского психоневрологического интерната Екатерина Петруняк.

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В девятом корпусе, который называют закрытым, живут три десятка пациентов, которых врачи считают агрессивными. 12 из них попали сюда после совершения тяжелых преступлений - убийств или изнасилований. "Они всегда опасны. Предсказать, что будет к вечеру, ни один психиатр не может", - говорит заведующий медицинским отделением Михаил Звезда.

Изменения режима начались после проверки прокуратуры: инспекторы решили, что удерживать пациентов в помещении с решеткой – это нарушать их права. "Это учреждение открытого типа, поэтому данные лица имеют право свободного передвижения по интернату", - пояснил заместитель руководителя Новоград-Волынской местной прокуратуры Григорий Гресько.

Пациенты новым порядкам радуются и говорят, что раньше их выпускали только во двор, а теперь могут ходить, где вздумается. Да и питание стало лучше. "Нас кормят то, что надо: бананы дают, рыбу дают", - говорит один из них. Однако в селе, где начали появляться пациенты девятого корпуса, началась паника. "Мы боимся выйти из дома", - признаются люди.

Недовольны и медсестры, которые убеждают, что свобода этим пациентам не на пользу, потому что кое-кто сразу начал тратить деньги на алкоголь. "Он вчера был в умат пьяный, как я еще сделала замечание, то он сказал: ты кто здесь такая? Ты еще с работы уйдешь", - рассказала одна из медработниц. Теперь проконтролировать, приняли ли пациенты лекарства, без которых становятся агрессивными, женщины не могут.

Директор интерната уверяет, что хоть подчиненных и понимает, но помочь не может. "Он разошелся, у него агрессия. Как его пролечить? Он к ним пристает и бьет. Какие действия? Раньше мы ограничивали, а теперь нельзя", - говорит Виктор Карпинский. Однако в прокуратуре убеждены, что держать за решеткой пациентов в этом интернате нельзя, а если кто-то из них вдруг сорвется – его по решению медкомиссии переведут в заведение закрытого типа.