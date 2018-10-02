Украинцам пообещали медпомощь в больницах без "добровольных взносов" уже с июля 2019 года

Глава Кабмина Владимир Гройсман отметил, что в следующем году планируется внедрение нового стандарта экстренной медицины.

С 1 июля 2019 года УЗИ, рентген, анализы и другие обследования по направлению семейного врача будут бесплатными.

Читайте такжеСупрун "добралась" до заменителей сахара: объяснила, действительно ли они полезны

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

«Мы разрушим "добровольные взносы" в больницах. С 1 июля 2019 года, если пришли к семейному врачу и вам дали направление на обследование: УЗИ, рентген, анализы для вас будут бесплатными. За вас заплатит государство, конкретно за каждого, кто обратится в больницу», – пообещал глава правительства.

Он отметил, что в следующем году планируется внедрение нового стандарта экстренной медицины. «Новые машины, новые знания врачей в бригадах и заработная плата. Выделили 1 млрд, будем "пилотировать" 5-6 регионов, которые больше всего готовы для этого, чтобы задать новый формат работы», – рассказал Гройсман о планах в рамках медреформы.