Супрун призвала украинцев заниматься танцами

Министр также заверила, что танцы улучшают социальные навыки.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам заниматься танцами, объяснив преимущества такой физической активности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не худшую пользу для здоровья – занятия танцами. Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или же танцевать медленные танцы – это один из самых приятных способов быть активным", - подчеркнула она.

По словам Супрун, занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость и помогают укрепить кости и мышцы, помогают держать тело в тонусе, снижают артериальное давление, влияют на уровень холестерина в крови, а также эта активность имеет большие преимущества для психического здоровья.

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"Танец – хорошее кардиотренировки. Занятия танцами – прекрасная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняло участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности даже лучше, чем обычные прогулки", - заверила министр.

Кроме этого, рассказала глава Минздрава, занятия танцами помогают тренировать память и способность принимать решения, особенно для людей пожилого возраста.

"Некоторые исследования указывают, что занятия танцами помогают снизить риски появления деменции даже с большей эффективностью, чем чтение (https://goo.gl/4vCH8k), а также улучшают внимание и гибкость мышления (https://goo.gl/HvR5Rz)", - написала Супрун.

Еще одним преимуществом танцев чиновница назвала влияние на уровень стресса и способность улучшать настроение.

"Занятия танцами улучшают равновесие и координацию. В частности двигательную терапию используют для людей с болезнью Паркинсона и связанными с ней нарушениями движения (https://goo.gl/gw7J4x). Такая терапия помогает тренировать проприоцепцию, баланс, лучше координировать движения и в целом улучшает качество жизни людей с этой болезнью", - отметила министр, добавив, что, кроме преимуществ для физического здоровья, танец улучшает социальные навыки, помогает работать более слаженно в команде и влияет на способность завязывать новые знакомства.