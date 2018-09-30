Супрун призвала украинцев заниматься танцами
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам заниматься танцами, объяснив преимущества такой физической активности.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Мы привыкли отождествлять физическую активность с бегом, тренажерным залом или занятиями определенным видом спорта. Впрочем, есть и физическая активность, которая имеет не худшую пользу для здоровья – занятия танцами. Независимо от того, хотите ли вы двигаться ритмично, в паре или же танцевать медленные танцы – это один из самых приятных способов быть активным", - подчеркнула она.
По словам Супрун, занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость и помогают укрепить кости и мышцы, помогают держать тело в тонусе, снижают артериальное давление, влияют на уровень холестерина в крови, а также эта активность имеет большие преимущества для психического здоровья.
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"Танец – хорошее кардиотренировки. Занятия танцами – прекрасная опция для тех, кто заботится о своем сердце. По результатам крупного исследования, в котором приняло участие около 48 тысяч человек, умеренная танцевальная активность уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней и вероятность смерти от них. В частности даже лучше, чем обычные прогулки", - заверила министр.
Кроме этого, рассказала глава Минздрава, занятия танцами помогают тренировать память и способность принимать решения, особенно для людей пожилого возраста.
"Некоторые исследования указывают, что занятия танцами помогают снизить риски появления деменции даже с большей эффективностью, чем чтение (https://goo.gl/4vCH8k), а также улучшают внимание и гибкость мышления (https://goo.gl/HvR5Rz)", - написала Супрун.
Еще одним преимуществом танцев чиновница назвала влияние на уровень стресса и способность улучшать настроение.
"Занятия танцами улучшают равновесие и координацию. В частности двигательную терапию используют для людей с болезнью Паркинсона и связанными с ней нарушениями движения (https://goo.gl/gw7J4x). Такая терапия помогает тренировать проприоцепцию, баланс, лучше координировать движения и в целом улучшает качество жизни людей с этой болезнью", - отметила министр, добавив, что, кроме преимуществ для физического здоровья, танец улучшает социальные навыки, помогает работать более слаженно в команде и влияет на способность завязывать новые знакомства.