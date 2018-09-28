Минздрав подписал меморандум с полицией для защиты работников "скорой"

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун только за 2017 году было зафиксировано 152 случая нападения на медицинских работников.

Для усиления защиты работников скорой помощи, Министерство здравоохранения Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Бригады экстренной помощи ежедневно работают в очень напряженных условиях. И не только потому, что скорая постоянно борется за жизнь пациента. Нередко медики и сами становятся пациентами, так как подвергаются нападениям со стороны людей, которым хотят помочь. Медработники пока почти беззащитны перед агрессивным поведением, с которым сталкиваются при исполнении служебных обязанностей. А полиция порой не слишком охотно выезжает на такие вызовы. К тому же такие нападения часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не принимаются во внимание. В течение 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из которых скончались. За 2017 год только зафиксированных случаев нападения на медицинских работников было 152. Однако, как свидетельствует практика, в случае причинения легких телесных повреждений медицинский работник не обращается в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и т.п.», - написала она.

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По словам Супрун, Меморандум с Нацполицией подписан, чтобы начать совместно налаживать качественное сотрудничество и найти действенные способы, чтобы защитить медицинских работников.

«Для полиции должна быть приоритетом защита своих коллег из бригад скорой помощи», - подчеркнула она.

По словам Супрун, в рамках этого Меморандума будут проработаны вопросы о возможности: сопровождения медицинского работника, по его обращению представителями Национальной полиции Украины; внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности; рассмотрения вопроса об установлении уголовной ответственности физических лиц за противоправные действия, а именно: угрозы, нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, посягательство на жизнь, захват в заложники медицинских работников при оказании медицинской помощи.

И.о. министра также сообщила, что в понедельник состоится первая рабочая встреча специалистов обоих ведомств на которой начнется обсуждение по воплощению первоочередных мер.