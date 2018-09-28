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В Украине запретили популярные лекарства для младенцев

11:59, 28 сентября 2018
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет об оральных каплях "Колигаз-Здоровье" 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе всех серий. Производитель лекарств - ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", Украина. Регистрационное удостоверение препарата UA/12946/01/01.

Ранее Гослекслужба временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте" из-за летального случая после его использования.

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Теги: #Украина#запрет#лекарство