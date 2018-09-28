На оккупированном Донбассе резко возросло количество отравившихся питьевой водой (видео)

В больницы люди начали обращаться еще несколько дней назад.

На оккупированной территории Донецкой области люди массово отравились водой. Говорится уже о более сотни пострадавших, среди них дети.

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Количество отравленных постоянно растет, об этом заявляет Павел Лисянский, представитель омбудсмена на Донбассе.

Причина отравления - марганец, которым начали дезинфицировать воду в водопроводе вместо хлора.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки массово начали поступать обращения с жалобами на плохое самочувствие с такими симптомами: боли в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

После массового отравления питьевой водой первоначально сообщалось о 87 госпитализированных.