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Что есть, чтобы не стареть: названы семь антивозрастных продуктов (видео)

16:39, 27 сентября 2018
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Диетологи назвали топ-7 антивозрастных продуктов. Что надо есть, чтобы дожить до 100 лет, говорится в сюжете ТСН.

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70% рациона должны состоять из растительной пищи, отмечают диетологи. Так, на первом месте - зеленые овощи, которые предотвращают сердечные болезни.

Также антивозрастной продукт - разные виды капусты, которая помогает печени выводить токсины. Далее идут семена льна и орехи - они снижают воспаление в организме.

На четвертом месте - свекла, расширяющая сосуды. На пятом - гречка - необходимая организму клетчатка. Далее идут яйца и бобовые - идеальные белки.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла распространенные среди украинцев мифы о якобы здоровом питании.

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Теги: #продукты#диетология