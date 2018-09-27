Что есть, чтобы не стареть: названы семь антивозрастных продуктов (видео)

Чтобы стать долгожителем, в рационе должно быть много растительной пищи, считают диетологи.

Ученые доказали, что минимум 200 веществ, которые есть в продуктах, влияют на гены, связанные с долголетием.

Диетологи назвали топ-7 антивозрастных продуктов. Что надо есть, чтобы дожить до 100 лет, говорится в сюжете ТСН.

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70% рациона должны состоять из растительной пищи, отмечают диетологи. Так, на первом месте - зеленые овощи, которые предотвращают сердечные болезни.

Также антивозрастной продукт - разные виды капусты, которая помогает печени выводить токсины. Далее идут семена льна и орехи - они снижают воспаление в организме.

На четвертом месте - свекла, расширяющая сосуды. На пятом - гречка - необходимая организму клетчатка. Далее идут яйца и бобовые - идеальные белки.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла распространенные среди украинцев мифы о якобы здоровом питании.