Телеведущий Вячеслав Матюхин тестирует советы питьевого режима от «Небесна Криниця»

Компания «Небесна Криниця» лидер по доставке бутилированной воды и кофе активно популяризирует спорт и здоровый образ жизни в рамках социального проекта "Управление здоровьем". За два года существования проекта «Небесна Криниця» привлекла десятки экспертов советы которых прослушали тысячи слушателей.

Так, недавно, проект посетил телеведущий утреннего шоу «Киевское Утро» Вячеслав Матюхин и решил протесты уроки на собственном опыте.

«Я люблю спорт, но в силу моей профессиональной занятости и утренних эфиров, не всегда могу выделить этому достаточно времени, не говоря уже о правильный рацион без перекусов. А вот воды пью много, правда никогда не задумывался достаточно ли, и какую воду надо пить. Поэтому планирую исследовать и испытать советы экспертов «Небесная Криница» на себе. А что из этого получится следите в социальных сетях и делитесь собственными советами »- приглашает Вячеслав Матюхин.

Напомним, что цель проекта "Управление здоровьем" улучшение уровня здоровья офисных сотрудников путем популяризации здорового образа жизни.

«Мы рады, что проект приобретает все большие масштабы. И уверены, что благодаря участию таких активных публичных людей как Вячеслав сможем научить заботиться о себе и улучшить уровень жизни еще большего количества офисных сотрудников». - рассказывает директор по развитию компании «Небесна Криниця», Евгения Кривонос.

За результатами экспериментов Вячеслава Матюхина и последующими анонсами проекта следите в социальных сетях и на сайте компании.