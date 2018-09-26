цей матеріал доступний українською

Украину накрыла опасная инфекция: известно о более 2 тысячах больных

09:49, 26 сентября 2018
Страна
3689 0
Укус клеща может быть опасным / фото pixabay.com

Читайте такжеВ Ужгороде резко возросла заболеваемость клещевым боррелиозом

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. "Все случаи связаны с присасыванием клещей, инкубационный период составляет от 3 дней до года. Также с января по июль 2018 года был зафиксирован один случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно с укусами клещей в учреждения здравоохранения обращаются в среднем около 20 тысяч людей.

Не все клещи переносят возбудителей опасных болезней, однако их укусы могут угрожать человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), болезнь Миямото, клещевой вирусный энцефалит и еще около 150 наименований.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #болезнь Лайма#укус клеща