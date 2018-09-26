Украину накрыла опасная инфекция: известно о более 2 тысячах больных

Врачи предупреждают: если вы обнаружили на теле укус клеща, немедленно обратитесь к медикам.

В 2018 году в Украине зарегистрировано 2 тысячи 403 случая болезни Лайма, или боррелиоза.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. "Все случаи связаны с присасыванием клещей, инкубационный период составляет от 3 дней до года. Также с января по июль 2018 года был зафиксирован один случай клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно с укусами клещей в учреждения здравоохранения обращаются в среднем около 20 тысяч людей.

Не все клещи переносят возбудителей опасных болезней, однако их укусы могут угрожать человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), болезнь Миямото, клещевой вирусный энцефалит и еще около 150 наименований.