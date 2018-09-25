Госпродпотребслужба выявила целый ряд нарушений при обработке поля на Тернопольщине, после которой отравились более 200 человек

В образцах почвы и растения из сада жителей села Ивано-Пустое остатки препарата «Ураган форте» не выявлены, в то же время на поле остатки пестицидов есть.

Госпродпотребслужба выявила целый ряд нарушений санитарного законодательства при обработке поля возле села Ивано-Пустое, после которой отравились более 200 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, в частности была нарушена процедура информирования населения, поскольку сообщение сельскому председателю ООО «Агрополис» передало в сельскую раду накануне обработки вечером, а не за два дня, предупредительные таблички по периметру поля, отсутствуют, информирование населения через средства массовой информации не осуществлялось.

Также нарушены нормативные разрывы от территорий, которые обрабатывались, к сельбищной зоне. Согласно выкопировки из топографо-геодезического плана территории, предоставленного с землеустроителем с. Ивано-Пустое, от ближайшей границы поля до жилой застройки расстояние составило 550 м.

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«Отсутствовал санитарный паспорт аэродрома, отсутствуют сведения относительно места заправки, взлета авиасудна, которым проводилась обработка, удостоверение работников на право работы с пестицидами и агрохимикатами просроченные», – рассказали о других нарушениях в Госпродпотребслужбе.

«Тернопольская областная фитосанитарная лаборатория» в образцах почвы и растения (черешня) из сада жителей села Ивано-Пустое остатков препарата «Ураган форте» не обнаружила, в то же время на поле остатки пестицидов есть.

По результатам проверки и полученных результатов исследований специалисты Главного управления Госпропотребслужбы в Тернопольской области готовят предписание по устранению нарушений. Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 252 человека из села Ивано-Пустое на Тернопольщине обратились к медикам с жалобами на здоровье после обрызгивания полей.