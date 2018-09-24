В Минздраве констатируют, что каждый второй украинец имеет избыточный вес, а каждый третий - повышенное артериальное давление

В Минздраве подчеркивают, что сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности украинцев.

Каждый второй украинец имеет разную степень избыточного веса, а каждый третий - повышенное артериальное давление, что может привести к болезни сердца.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения накануне Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября. В Минздраве отмечают, что среди главных факторов риска, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям: избыточный вес - каждый второй украинец имеет разную степень избыточного веса, повышенное артериальное давление - каждый третий украинец имеет повышенное артериальное давление и часто не знает об этом. При этом отмечается, что повышение артериального давление (артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь) выявляется в 25% взрослого населения Украины и относится к заболеваниям, которые сокращают продолжительность жизни и приводят к инвалидности.

Кроме того, среди факторов риска - употребление алкоголя и табака - каждый пятый украинец курит и этим, в частности, существенно увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

«Интенсивное курение с подросткового возраста (более 20 лет) может сократить жизнь на 20-25 лет, в том числе и из-за болезней сердца», - отмечают в Минздраве.

К сердечным заболеваниям может привести и низкая физическая активность (достаточный уровень оздоровительной двигательной активности имеет только 3% населения Украины), а стресс и тревожные состояния более чем вдвое увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в случае болезни - осложнений и смерти.

Медики обращают внимание на то, что среди рисков - и нездоровое питание.

«Главные враги сердца - это переедание, недостаточное потребление овощей и фруктов, бесконтрольное употребление высококалорийной пищи, напитков, соли», - говорится в сообщении.

Также среди причин сердечных болезней - повышенный уровень сахара в крови. При этом в Минздраве напоминают, что высокий уровень сахара в крови имеют более 2 млн украинцев, половина из которых не знают об этом и, соответственно, не получают необходимого лечения.

«Главными правилами профилактики инсульта и инфаркта миокарда, в частности, является правильное питание - предпочтение должно отдаваться овощам, фруктам, злакам, бобовым, орехам, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. При этом потребление жиров, масла, сладостей, алкоголя следует максимально сократить. Также надо в среднем взрослому человеку ежедневно ходить пешком на расстояние не менее 3 км (или не менее 30 мин).

Медики рекомендуют контролировать свое артериальное давление и уровень сахара в крови. «Оптимальный уровень артериального давления для взрослого человека составляет 120/80 мм ртутного столбика. Для большинства людей нормальными считаются все показатели артериального давления, которые не превышают 139/89. Оптимальный уровень сахара капиллярной крови (при заборе крови из пальца) от 3,3 до 5,5 ммоль/л», - добавили в Минздраве.