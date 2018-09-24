Почти половина украинцев в возрасте 15-19 лет употребляет алкоголь - ВОЗ

Один пьющий украинец в среднем в 2016 году употреблял 13,8 литров чистого алкоголя.

По состоянию на 2016 год 45% украинцев в возрасте 15-19 лет употребляют алкоголь. При этом среди парней таких 53%, а среди девушек – почти 37%.

Для сравнения – во всем мире алкоголь употребляют 27% людей в возрасте 15-19 лет, говорится в новом исследовании ВОЗ, передает "УП.Життя".

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На одного украинца в возрасте от 15 лет в 2016 году приходилось 8,6 литров чистого алкоголя. Это на 5,7 литров меньше, чем в 2010 году.

При этом один пьющий украинец в среднем в 2016 году употреблял 13,8 литров чистого алкоголя.

Интересно, что только 12,7% украинцев по жизни не пьют алкоголь. Мужчин среди них – почти 10%, женщин – 15%.

Ранее сообщалось, что ежегодно в мире в результате употребления алкоголя умирает около 3 млн человек – это больше, чем от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых.