В ривненском интернате отравились семеро детей
19:26, 21 сентября 2018Страна
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Также с отравлением госпитализировали двух работников интерната.
В результате отравления в интернате на Ровенщине госпитализировали девять человек / фото УНИАН
В Ровенской области в одном из интернатов отравились семеро его воспитанников и двое сотрудников.
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Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины. Все больные были госпитализированы в Здолбуновскую ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции.
"У всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняют причины ее возникновения.
Как сообщал УНИАН, эксперты выяснили причину отравления, из-за которого в больницу попали 38 учеников школы №62 в Днепре.
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