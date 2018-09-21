В ривненском интернате отравились семеро детей

Также с отравлением госпитализировали двух работников интерната.

В Ровенской области в одном из интернатов отравились семеро его воспитанников и двое сотрудников.

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Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины. Все больные были госпитализированы в Здолбуновскую ЦРБ с признаками острой кишечной инфекции.

"У всех 9 больных отмечаются схожие симптомы: боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, понос, температура до 40°С. Предварительный диагноз острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование данной вспышки и выясняют причины ее возникновения.

Как сообщал УНИАН, эксперты выяснили причину отравления, из-за которого в больницу попали 38 учеников школы №62 в Днепре.