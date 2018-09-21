На Тернопольщине беременная иностранная студентка заболела малярией (видео)

Сейчас она лежит в родильном отделении городской больницы №2.

Гражданка Нигерии Дауда Амина заболела малярией - опасное инфекционное заболевание - в Тернополе, что является уже вторым случаем заболевания в области. Девушка является студенткой местного вуза.

Об этом сообщает 0352.ua.

Известно, что иностранка получает высшее образование в Тернополе уже второй год, приехала в Украину вместе с мужем и сейчас находится в ожидании ребенка.

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По словам профессора кафедры инфекционных болезней Тернопольского медуниверситета Василия Копча, у девушки обнаружили малярию во время комплексного обследования перед обучением.

Однако невозможно точно определить, когда именно заболела беременная студентка. По словам самой пациентки, самочувствие стало ухудшаться примерно две недели назад. Сейчас она лежит в родильном отделении городской больницы №2.

Отметим, малярия - инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь распространена в странах с тропическим климатом (чаще всего, страны Африки), протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма.

Согласно данным ВООЗ, на планете ежегодно фиксируется более 200 миллионов случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.