В Днепре вышел из комы 19-летний матрос, которому вражеский снайпер прострелил на Донбассе голову насквозь (видео)

Пациенту удалили часть кости черепа для того, чтобы спасти мозг.

В Днепре вышел из комы 19-летний матрос, которому вражеский снайпер прострелил голову насквозь. Произошло это в Саханке на Донетчине.

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Медики больницы имени Мечникова неделю борются за жизнь парня. Она могла оборваться в любой момент из-за крайне сложного ранения. Пуля прошила оба полушария мозга. Александра доставили туда без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Врачам удалось стабилизировать его для операции. Пациенту удалили часть кости черепа для того, чтобы спасти мозг. И боец открыл глаза. Врачи говорят, что шансы у Александра из Херсонской области есть. Ведь им уже удавалось возвращать к жизни раненых, по которым по всем врачебным нормам не было надежды.

"Когда пуля проходит через такую часть головного мозга, шансов на выживание, по сути, не бывает. Та динамика, которая сегодня есть, - это уже чудо. И мы все надеемся на его спасение", - говорит главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова умер военнослужащий, который спас во время артобстрела на Донбассе свою дочь.