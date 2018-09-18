В Украине закрывают психбольницу, в которой пытали известных советских диссидентов

После реорганизации больница станет подразделением Центра психического здоровья.

Началась реорганизация Днепровской психиатрической больнице со строгим наблюдением — ячейки карательной психиатрии в Украине, которую создали во времена СССР.

Это - единственное лечебное учреждение в Украине со статусом строгого надзора, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава.

Она напомнила, что в советское время больница служила орудием для репрессивных органов, куда в частности отправляли совершенно здоровых людей по сфабрикованному диагнозу.

Сейчас в учреждении содержатся пациенты со всей страны, которые совершили общественно опасные действия, но судом признаны неподсудными по причинам, связанным с психическими расстройствами. Формально они должны там получать надлежащую помощь и надзор, но на практике это совсем не так.

Супрун рассказала, что сотрудники Минздрава Украины посещали это заведение, где увидели ужасные условия, жестокое отношение к людям и отсутствие необходимого лечения.

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Кроме того, офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, прокуратура и международные организации также выявляли нарушения в работе заведения в Днепре и сообщали об этом Минздраву.

"Наконец мы можем начать системные изменения в оказании психиатрической помощи, которые защитят права пациентов. 10 июня 2018 года был введен в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления психиатрической помощи», который станет толчком к таким изменениям. Теперь пациент, к которому применяют принудительные меры медицинского характера (не связанные с лишением свободы за преступление), может самостоятельно обратиться в суд с заявлением об изменении или прекращении применения этих мер. Он также может выбрать независимого врача-психиатра с целью получения заключения о состоянии своего психического здоровья", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

"Чтобы привести деятельность психиатрических медучреждений в соответствие с международными и национальными нормативно-правовыми актами, принято решение о реорганизации ГУ «Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением Минздрава Украины» и перевода пациентов в больницы, расположенные ближе к месту их проживания", - добавила она.

Отмечается, что уровень надзора за пациентами и соответствующие меры безопасности после перевода останутся таким же, как и были. Выйти они могут только по решению суда.

После реорганизации Днепровскую психиатрическую больницу строгого надзора присоединят к Центру психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава.

31 июля 2017 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что в психиатрической больнице со строгим наблюдением в Днепре обнаружили архивные материалы, свидетельствующие о карательной психиатрии времен СССР.