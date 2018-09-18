Умерла правительственная уполномоченная по правам людей с инвалидностью (фото)

Раиса Панасюк умерла в понедельник, 17 сентября.

Умерла уполномоченная Кабинета министров Украины по правам людей с инвалидностью Раиса Панасюк.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook в понедельник вечером.

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"Сегодня не стало Раечки Панасюк. Она была большим светлым человеком с очень хорошим и теплым сердцем. Ей не было просто, но она умела вдохновлять и заражать окружающих своей верой в людей и оптимизмом. Благодарен судьбе за то, что встретил тебя на своем пути. Мы могли бы еще много сделать вместе добрых дел. Но ... Светлая память. Это большая потеря для всех, кто тебя знал. Ты навсегда останешься в наших сердцах", - отметил он.

Раиса Панасюк родилась в с. Осичная Хмельницкого района Винницкой области.

В марте 2017 года была назначена правительственной уполномоченной по правам людей с инвалидностью.